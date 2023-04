Gewölbe feiert runden Geburtstag

Am 16. April 1993, also vor 30 Jahren, wurde das Jugendzentrum Gewölbe feierlich eröffnet. Viele Generationen an Jugendlichen wurden seither auf ihrem Weg zum Erwachsensein begleitet und fanden im Gewölbe ein zweites Wohnzimmer. Mit einem bunten Programm, das vom aktuellen Gewölbe-Team erstellt worden ist, wird das Jubiläum gebührend gefeiert. Das drei Tage dauernde Fest beginnt mit einer Party für 13- bis 19-Jährige am Freitag, 14. April, um 18 Uhr. Am Samstag, 15. April, findet ein Tag der offenen Tür in der Pfarrgasse 6 statt. Dieser bietet Gelegenheit für Eltern, Vernetzungspartner und weitere Interessierte, das Gewölbe einmal von innen kennenzulernen, und für ehemalige Stammgäste, bei einer kleinen Ausstellung über die letzten 30 Jahre hinweg in Erinnerungen zu schwelgen und sich in die eigene Jugend zurückzuversetzen. Am Sonntag, 16. April, wird der eigentliche Geburtstag im Festsaal des Dominikanerhauses begangen. Um 11 Uhr wird ein Festgottesdienst gefeiert. Nach einer Stärkung bei einem gemeinsamen Mittagessen findet um 14 Uhr der offizielle Festakt zum 30-jährigen Bestehen des Jugendzentrums statt. Dabei werden auch die Preise für den im Februar ausgeschriebenen Jugend-Literaturwettbewerb vergeben.

Das Jugendzentrumsteam freut sich an allen drei Tagen auf viele Gäste und Besucher. Die Organisatoren bitten aus Gründen der besseren Planbarkeit um ein kurze Anmeldung unter der E-Mail-Adresse gewoelbe@dioezese-linz.at.

