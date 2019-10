Gewerkschaftsschüler informierten sich im EU-Parlament

Die Gewerkschaftsschulen Steyr und Kirchdorf haben im Rahmen der Ausbildung das EU-Parlament in Brüssel besucht. EU-Parlamentarier Günther Sidl von der SPÖ hatte sich für diese Schüler Zeit genommen und stellte seine Schwerpunkte in den Ausschüssen Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie Industrie, Forschung und Energie vor. Geduldig und kompetent beantwortete er die zahlreichen Fragen und schilderte unterhaltsame Anekdoten aus seinem Politikeralltag. Aber auch von skandalösen Ereignissen, wie dem Transport von Hühnerfleisch mit Knochen aus der Ukraine in die Slowakei, das dort nach der Entfernung des Knochens als EU-Hühnchenbrust verkauft wird, konnte Sidl berichten.

„So etwas ist für niemanden nachvollziehbar und darf auch nicht sein. Wir müssen wieder stärker zum Prinzip der Nähe kommen. Top-Qualität aus unseren Regionen für Verbraucher in diesen Regionen“, sagte Günther Sidl. Die Gewerkschaftsschüler jedenfalls waren von diesem direkten Kontakt mit ihrem Vertreter in Brüssel begeistert.