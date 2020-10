Ab morgen Montag, 5. Oktober, gelten im städtischen Hallenbad an der Haratzmüllerstraße geänderte Öffnungszeiten, weil der Besuch von den Schulklassen abseits vom regulären Badebetrieb stattfinden soll. Steyrer Schülerinnen und Schüler können dann dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 8 und 13 Uhr sowie an Freitagen von 8 bis 9.30 Uhr ihren Turnunterricht im Hallenbad verbringen – die Einteilung erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Schulen.