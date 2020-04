Getränkehändler spendet sieben Prozent

Ein gemeinsames Achterl oder ein Seiterl in den eigenen vier Wänden lässt die Quarantäne während der Coronakrise leichter überstehen. Getränkehändler Bernd Purkhart bringt seit Inkrafttreten der Vorkehrungen gegen eine Ansteckung mit der Covid-19-Krankheit Kartons mit Wein und Kisten Bier, aber auch Mineralwasser und Alkoholfreies in einem Liefergebiet von Steyr, Aschach/Steyr, Dietach, Garsten, Haidershofen, Neuzeug, Sierning, St.Ulrich und Wolfern vor die Haustüren.

Seine Firma kann mit dem Zustelldienst Umsatz machen. Bei dem Handel auf Bestellung über E-Mail (office@purkhart.at) oder per Telefonanruf Montag bis Freitag (8.30 bis 10 Uhr) unter 0 72 52 / 73 4 38 vergisst Purkhart nicht auf die Vereine und Einsatzkräfte, die während der Coronakrise den Menschen Zusammenhalt und Fürsorge geben. "Jeder Besteller soll seiner Bestellung den Namen eines Vereines, Blaulichtorganisation oder Service-Clubs beigeben", sagt der Händler. An die betreffende Feuerwehr, Musikverein, Rotkreuz-Stelle oder Lions-Club wird er ab heute dann bis 12. Mai stets sieben Prozent des bestellten Warenwertes als Spende überweisen. Purkhart: "Die Region soll nicht nur in Krisenzeiten, sondern generell zusammenhalten."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at