"Gesunde Schule": BRG Steyr erhielt Zertifikat erneut

Bereits zum vierten Mal in Folge wurde dem BRG Steyr Michaelerplatz das Zertifikat "Gesunde Schule" – diesmal für die Jahre 2021 bis 2026 – verliehen. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, da es die Anstrengungen der letzten Jahre bestätigt, und sehen dies wieder als Ansporn, dieses gesundheitsförderliche Umfeld in unserer Schule weiter auszubauen und zu attraktivieren", sagt Direktor Gerald Bachmayr.

Das Projektteam des BRG unter der Leitung von Christian Hatzenbichler entwickelte in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen, die in den Schulalltag integriert wurden. So etwa mehr Bewegung im schulischen Alltag durch Aktivzonen, Sport- und Aktivtage oder auch Bewusstseinsbildung für gesunde Ernährung, Suchtprävention und Stärkung der Persönlichkeit. Neue Verantwortliche für all diese Projekte und deren Entwicklung wird Martina Höll sein.