Gesucht: Französische Bulldogge wird seit einer Woche vermisst

Der junge Rüde ist am 31. Juli gegen 16:45 Uhr in Schiedlberg, Nähe Sierning spurlos verschwunden. Der Hundesuchtrupp konnte gestern Abend Spuren der französischen Bulldogge „Jimmy“ bis zu einem Nachbarn der Familie finden, wo er durch den Zaun entwischen konnte. Hinter dem Nachbarn liegen mehrere Felder und jede Spur des Hundes fehlt. Die gestrige Suche musst aufgrund eines schweren Unwetters abgebrochen werden. Ein von der Hundebesitzern gepostetes Video wurde schon über 7.000 Mal aufgerufen und fleißig geteilt, trotzdem fehlt noch jede Spur des Hundes. Selbst ins Ausland ist die traurige Nachricht schon durchgedrungen: „So viele Menschen zeigen Anteilnahme. Sogar Deutsche und Schweizer schreiben uns. Danke an alle!“, schreibt die Besitzerin auf Facebook.

Auffälliges Halsband

Die französische Bulldogge „Jimmy“ hat ein braunes Fell mit einer schwarzen Schnauze. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug der Hund ein orangenfarbenes Halsband. Die Besitzerin hat morgen Geburtstag und wünscht sich nichts sehnlicher, als ihren kleinen Hund zurück.

Sollte ihn jemand gesehen oder gar gefunden haben, bitte bei der Besitzerin unter der Nummer: 0676 / 63 48 798 melden.