Gestochen scharf: Erster Titel für Regina Neumüller

Sieg in der Jahreswertung: E. Rohrauer mit "Streithähne"

Sie verwies mit sechs Punkten Vorsprung Obmann Franz Etzenberger auf den zweiten Rang. Titelverteidiger Gerhard Hütmeyer landete als Dritter auch noch auf dem Siegerfoto.

Die neue Klubmeisterin gewann auch die beiden Spartensiege Farbbild und Thema (Stillleben und Herbst), und mit "Mable" erzielte sie ebenfalls das bestbewertete Einzelfoto mit 29 von 30 möglichen Punkten. Kurzum: Regina Neumüller hat voll abgeräumt.

In zwei Durchgängen mussten die Teilnehmer jeweils acht Fotos in zwei Sparten abgeben, die vom Fotoclub SK Vöest Linz bewertet wurden. Mit dem hauchdünnen Vorsprung von zwei Zehntelpunkten holte Ernst Rohrauer bereits seinen achten Sieg in der Jahreswertung der Bilder des Monats vor Gerhard Hütmeyer und Regina Neumüller.

Am Wochenende, 4. und 5. März, ist der bildgewaltige Vortrag von Hannes Bohaumilitzky unter dem Thema "Reisesüchtig" in der Musikschule Pettenbach zu erleben.

