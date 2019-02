Gesellschaft für Mayrpeter: Steyr als "Skicross-Hochburg"

STEYR. Marcus Plank (16) gibt am Wochenende sein Europacup-Debüt.

Marcus Plank ist im österreichischen Skicross-Team auf der Überholspur. Bild: (privat)

Erst zur aktuellen Saison wechselte Steyrs bester Skifahrer Thomas Mayrpeter in den Skicross-Sektor. Richtig angekommen ist der ehemalige Super-G-Juniorenweltmeister in der neuen Disziplin noch nicht. Bei acht Rennen im Europacup reichte es zu einem Top-10-Platz in Val Thorens. Zuletzt wurde er in Grasgehren (Deutschland) 25.

Im Europacup, wo sich der 26-Jährige einen Startplatz für den Weltcup sichern will, bekommt Mayrpeter nun Gesellschaft aus dem eigenen Schiklub. Marcus Plank, 16-jähriges Nachwuchstalent vom Schiklub Steyr, hat sich mit einem siebten und einem 16. Rang beim FIS-Rennen in Bozi Dar (Tschechien) für den Europacup qualifiziert. Seine ersten Einsätze bestreitet er am kommenden Wochenende in Dolni Morova, ebenfalls in Tschechien.

Der Schüler der Skitourismusschule Bad Hofgastein hat sich ebenfalls erst im vergangenen Jahr auf das Skicross spezialisiert. Im Frühjahr 2018 nahm er mit elf anderen Nachwuchstalenten an einer Sichtung des Österreichischen Skiverbands teil und wurde mit vier anderen aufgenommen. "Das vorrangige Ziel für die Saison 2018/19 ist das Kennenlernen verschiedenster Rennstrecken", sagt Plank, der sich auf sein Europacup-Debüt freut.

In der österreichischen Skicross-Sparte trifft die Nachwuchshoffnung auf zahlreiche Bekannte. Mit Lukas Inselsbacher ist ein Steyrer Gruppentrainer im Weltcup-Team. Der 27-Jährige fuhr bis 2013 selbst im Europacup. Thomas Mayrpeter wartet noch auf seinen ersten Weltcup-Einsatz. Der Großraminger Johnny Rohrweck zählt dagegen trotz zwei schwerer Knieverletzungen seit Jahren zu den festen Größen im Weltcup. Mit Max Haslauer ist auch ein Steyrer als Physiotherapeut im Weltcup-Team engagiert.

Rohrwecks Vereinskollegin Christina Staudinger (32) vom TVN Großraming war ebenfalls erfolgreiche Skicrosserin im Weltcup. Sie beendete im Frühjahr 2017 ihre Karriere.

