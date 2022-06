Gesegnete "Kunstwerke" sind Hilfe für die Ukraine

"Leider herrscht in der Ukraine noch immer ein fürchterlicher Krieg. Damit verbunden ist eine unvorstellbare Not vor allem in der ärmsten Bevölkerungsschicht." Der engagierten Amstettner Franziskanerin Sr. Cornelia Waldbauer tut es weh, von all den Schmerzen der Menschen zu hören. Schwester Cornelia sitzt wie auf Nadeln, sie will etwas tun und sie will helfen zu helfen.

"Um diesen Hunger der Menschen etwas zu stillen, verteilt die in Ardagger ansässige Hilfsorganisation ORA International Lebensmittel an die Armen. Diese notwendigen Güter werden vor Ort in der Ukraine gekauft", sagt Schwester Cornelia.

Um das zu ermöglichen, starten die Amstettner Franziskanerinnen gemeinsam mit ORA eine Geldsammlung während der Sommermonate. Die Idee dazu stammt von den Franziskanerinnen: Mitschwester Berta Wesche stellt ihre selbst angefertigten Tonanhänger als Dankeschön für die Spenden zur Verfügung. Wer für die Ukraine-Hilfe spendet, erhält eines dieser wunderbaren Motive, etwa einen Engel oder ein Herz, die bereits gesegnet wurden. "Im Namen der Bedürftigen in der Ukraine danken wir schon jetzt für jede Unterstützung", sagt Hermi Naderer vom ORA-Lager Ardagger.

Geldspenden können bei Sr. Cornelia Waldbauer persönlich oder im Franziskanerinnenkloster Amstetten abgegeben werden. Ebenso kann auf das ORA-Spendenkonto überwiesen werden. Der IBAN lautet: AT88 4480 0371 5539 0000.