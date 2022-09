"Gäste sind Einheimische auf Zeit", sagt Eva Pötzl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Steyr + Nationalpark Region. Dazu, dass sie sich wie Einheimische fühlen können, sollen nun echte Steyrer beitragen. "Wir rufen dazu auf, dass sie Gästen virtuell erzählen, was sie an unserer Stadt so schätzen, was sie für den nächsten Urlaub an einzigartigen Erlebnissen empfehlen." Die ersten Erzählungen dieser neuen Tourismuskampagne, welch enorme Vielfalt Steyr zu bieten hat, sind auf