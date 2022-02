Geschenkannahme ist im Fußball nicht verboten

Das Glück ist ein Vogerl, nach Abwesenheit im Herbst flog es Samstagnachmittag wieder über das Steyrer Stadion an der Volksstraße. Während es sich im Nachtragsspiel in der 2. Bundesliga bei den 900 rot-weißen Fans einnistete und mitsang, schmatzte es den Gästen in der 77. Minute gewaltig auf die Köpfe. Vorwärts lag zu diesem Zeitpunkt 1:2 zurück, nachdem Daniel Madleners Elf vom Anpfiff weg beherzt loslegte, mit einer Bilderbuchaktion von Christopher Kröhn (20.) 1:0 in Führung ging und dann den Vorsprung verschlampte, weil die Gegentreffer von Siverio Toro (28.) und Cosgun (51.) billig hergingen.

Ein Versehen von Referee Thomas Fröhlacher also führte die Wende im Spiel zugunsten des SKV herbei. Toro schlug in besagter 77. Minute und in höchster Not einen Cornerball aus dem Strafraum weg. Einen Wimpernschlag später traf Steyrs aufgerückter Abwehrchef Alberto Prada, der einen Volleyschuss versucht hatte, sein ausschwingendes Bein. Schienbein gegen Schienbein – beide Spanier wälzten sich am Boden vor Schmerz. Fröhlacher zeigte auf den Elfmeterpunkt und zückte die gelbe Karte gegen Toro, der noch immer am Boden lag und wie Prada verarztet werden musste. Der Wissensstand der Zuseher zu Hause, die auf Laola-TV die Zeitlupe gesehen hatten, war besser als der von allen im Stadion. Hätte der Referee die Möglichkeit des Videobeweises gehabt, hätte er den Elfmeterpfiff sofort widerrufen.

Für das freie Auge gut erkennbar war, dass Can Alak dann den Penalty präzise verwertete (79.), dass auch Horns Tormann Kronsteiner in der richtigen Ecke nicht an den Ball herankam. Alak schnappte sich nach dem Ausgleichstreffer den Ball sofort aus dem Netz und lief zur Mittelauflage. Vorwärts – es ist die Moral, die diese Mannschaft auszeichnet – wollte noch den Sieg, der fast geglückt wäre, wenn nicht Alak in der 87. Minute einen Ball knapp über das Tor geköpfelt hätte. Trainer Daniel Madlener stellte nach dem Spiel "eine taktische Undiszipliniertheit fest, was uns etwas außer Tritt gebracht hat". Eine Schiedsrichterentscheidung gilt als Tatsache. Vorwärts hat sie geholfen, die Steyrer sind nicht mehr Tabellenschlusslicht.