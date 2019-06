Geschafft: Tobias Rattinger lief in Budapest des U23-EM-Limit

Bei den offenen Budapester Meisterschaften unterbot Tobias Rattinger vom LAC Amateure Steyr über 3000 Meter Hindernis in 9:07,91 Minuten die geforderte Norm für die U23-Europameisterschaften um gut zwei Sekunden. Der junge Steyrer qualifizierte sich damit für das von 11. bis 15. Juli in Gävle (SWE) stattfindende Großereignis. Rattinger bewahrte bei 29 Grad Außentemperatur kühlen Kopf und lief taktisch klug von der Spitze weg das richtige Tempo. „Ich bin restlos zufrieden und freue mich auf mein erstes Rennen im Nationaldress“, sagt der in Innsbruck studierende Steyrer.

