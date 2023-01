Geschäftstüchtige Frauen in Kriegsregionen

Die Firma Hartl Metall hat in Steyr bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Aussichtsplattform im Stadtteil Tabor beim Panoramalift stammt von den Metallbau-Profis.

Bei einer ersten Abendveranstaltung am neuen Standort der Firma standen allerdings starke Frauen im Mittelpunkt. Die Zuhörer zum Thema "Unternehmerin trotz widriger Umstände" folgten gebannt den Ausführungen der Referentin. Daniela Kranzlmüller (31) hatte für ihre Doktorarbeit in den vergangenen Jahren Länder im Mittleren Osten bereist. In ihrem Vortrag berichtete sie von mutigen Frauen aus Afghanistan, dem Iran oder dem Irak, die trotz Terror und Gewalt ein eigenes Unternehmen aufgebaut hatten. "Mir geht es darum, das Positive in Krisenregionen zu zeigen. Auch in diesen Ländern gibt es einen Alltag abseits vom Krieg." Beeindruckt gab sich das Publikum von der Geschichte über Laila Haidari. Die afghanische Aktivistin betreibt ein Restaurant und finanziert mit den Einnahmen eine Entzugsklinik. Drogenmissbrauch ist in Afghanistan ein Problem.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Waldneukirchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.