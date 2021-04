Der Steyrer Antiquitätenhändler und Archivar Kurt Rossacher ist ein wandelndes Lexikon der Stadtgeschichte. An Tagen, in denen die Konzernleitung von MAN beschlossen hat, das Lastwagenwerk zuzusperren, erinnerte Rossacher jetzt auf Facebook an eines der verwegensten Vorhaben der Direktion der damals verstaatlichten Steyr-Daimler-Puch-Werke in Steyr.