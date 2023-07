Geschäftsordnung für Personalbeirat ist gesetzeswidrig: Land rügt Kirchdorf

Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen, seitdem der Kirchdorfer Gemeinderat mit den Stimmen von VP, FP und Grünen eine "Objektivierung" bei der Postenvergabe in der Bezirkshauptstadt durchgesetzt hatte. Ziel sei es gewesen, so Wolfgang Dilly (VP), Obmann des Prüfungsausschusses, damals, dass "die über Personalaufnahmen entscheidenden Mandatare die Möglichkeit haben, sich selbst durch die Teilnahme an den Vorstellungsgesprächen einen persönlichen Eindruck über die Bewerber zu verschaffen".