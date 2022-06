Gerichtspräsident Christoph Mayer: „Wurde Jurist wegen der Steyrer Zeitung“

„Ich freue mich, hier heute stehen zu dürfen. Ich bin stolz.“ Die Worte, die Christoph Mayer, seit 1. Jänner Präsident des Landesgerichts Steyr und Nachfolger von Erich Dietachmair, der nach 13 Jahren als Präsident ans Oberlandesgericht Linz wechselte, kamen aus der Mitte seines Herzens. Diese Ehrlichkeit und Offenheit des 52-jährigen Steyrers bei seiner Amtseinführung durch Dietachmair und Landeshauptmann Thomas Stelzer war erfrischend und nötigte jedem der weit mehr als 100 Gäste im Steyrer Schwurgerichtssaal und auf den Bildschirmen davor mit Freude Respekt ab.

Ganz am Beginn seiner Laufbahn sei die Steyrer Zeitung gestanden, sagte er in seiner Rede: „Ich habe immer die Gerichtsartikel mit Begeisterung gelesen und wollte dadurch unbedingt Jurist werden.“ Einen besonderen Dank richtete Mayer an zwei seiner Förderer und Lehrmeister: Alfred Hofstätter, einst ebenso bescheidener wie geschätzter Richter am Bezirksgericht Steyr, und Günter Bittermann, vor seiner Pensionierung wortgewaltiger Straf-, eigentlich aber Friedensrichter am Landesgericht Steyr, hätten seine Entwicklung maßgeblich geprägt. Lob hatte der neue Gerichtspräsident auch für seinen Vorgänger Dietachmair parat: „Du hast mich werken lassen, warst mit mir aber auch gefordert.“

Zur Nachfolgerin Mayers, der mit Hingabe als Jugendstrafrichter tätig war, wurde Christina Forstner ernannt. Die neue Vizepräsidentin moderierte den Festakt charmant wie gekonnt. Sie übernimmt gemeinsam mit Dagmar Gursch auch die Jugendstrafrechtsangelegenheiten.

Dass Mayers Herz nicht nur für die Juristerei schlägt, sondern er auch ein Familienmensch ist, wurde im Anschluss beim bis in den Abend dauernden, gemütlichen Ausklang klar: Von seiner Tochter Anna kamen die Burgenländer Kipferl, von Tochter Franziska, die aktuell den Meisterkurs besucht, ein prächtiger Blumenstrauß, den er als Dank mit einem Kuss an seine Gattin Agnes überreichte.

Gäste bei der Amtseinführung Mayers waren nicht nur alle seine Mitarbeiter und Richterkollegen am Landesgericht Steyr, bei denen sich der neu Präsident in seiner Rede gleich vorab herzlichst für deren Einsatz und Engagement bedankte, sondern auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Steyr und von weiteren Gerichtsstandorten Österreichs: Neben der leitenden Staatsanwältin Elisabeth Stellnberger und ihrem Stellvertreter Andreas Pechatschek waren auch Amtsdirektor Werner Gschwandtner, Vorsitzender des Fachausschusses, Stefan Pfarrhofer, Richter am Landesgericht Linz und Vorsitzender des Landesverbandes des Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Steyrs stv. Stadtpolizeikommandant Peter Eitzenberger, Kirchdorfs Bezirkspolizeikommandant Franz Seebacher, Magistratsdirektorin Martina Kolar-Starzer, die Bezirkshauptfrauen Barbara Spöck (Steyr-Land) und Elisabeth Leitner (Kirchdorf), die Bürgermeister Markus Vogl (Steyr) und Anton Silber (Garsten) sowie natürlich auch Mayers Eltern, die längst pensionierten Schuldirektoren Elfriede und Karl Mayer unter den Festgästen.