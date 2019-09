Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem sich auch der Rechtsstaat wehren muss: Gestern musste sich ein 69-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Steyr-Land am Landesgericht Wels zum Vorwurf der "üblen Nachrede" verantworten. Heinz Peter P. hatte ein Urteil in einem Zivilprozess in Rage gebracht, in dem das Landesgericht die Sachwalterschaft für seine greise und fast völlig blinde Mutter bestätigt hatte.