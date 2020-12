Während sich Tourismus und Gastronomie in Hinterstoder mit dem Corona-Lockdown zu arrangieren versuchen, beschäftigt die Gemeinde in diesem Dezember auch ein klassisches Sommertourismus-Thema: Am kommenden Mittwoch endet die Frist, innerhalb derer Stellungnahmen zum "Bebauungsplan Nr. 24 – Peham Villa" eingebracht werden können. Auf dem Grundstück an der "Polsterlucke" unweit des Schiederweihers plant die Gemeinde die Errichtung eines Luxus-Campingplatzes.