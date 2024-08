European Street Food Festival: Genusszone in Kirchdorf

Zwei Tage lang wird in der Kirchdorfer Innenstadt der internationalen Kochkunst gefrönt. Am Samstag, 17. August, und Sonntag, 18. August, gastiert das "European Street Food Festival" in der Bezirkshauptstadt. Dabei bieten dutzende Food-Trucks und Stände, Aussteller und Köche aus aller Herren Länder internationale Köstlichkeiten an.

