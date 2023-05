Genossenschaft beendet Durststrecke: Endlich ein Nahversorger im Steyrdorf

Lokalaugenschein im Haus Wieserfeldplatz Nummer 6. Hier sperrt in drei Wochen, am 3. Juni, mit dem Steyrdorfladen ein regionaler Nahversorger mit Vollsortiment auf. Seit 2008 fehlt ein derartiges Angebot in dem aufstrebenden Stadtteil. Der Laden, im ehemaligen Café der Bäckerei Rieß, hat Form und Farbe angenommen. Was noch fehlt, sind Regale, Lampen und die Waren selbst.