Generation 60 plus wächst bis 2050 sehr stark an

KIRCHDORF. Die Generation 60 plus wächst stärker als je zuvor. "Die alternde Gesellschaft stellt uns vor große Herausforderungen, insbesondere in der Pflege und Betreuung", sagte Soziallandesrat Christian Dörfel (VP) kürzlich bei einer Pressekonferenz des Seniorenbundes. Diese Entwicklung hin zu einer älteren Gesellschaft beeinflusst alle Wirtschaftsbereiche, den Arbeitsmarkt, den Tourismus sowie das Sozial- und Gesundheitswesen. Besonders stark wirkt sie sich auf politische Entscheidungen aus. Daher ist es laut den Seniorenbundvertretern wichtig, die Bedürfnisse der älteren Generation ernst zu nehmen. Themen wie Arbeiten in der Pension, Digitalisierung, Altersdiskriminierung, Einsamkeit, Altersvorsorge würden besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Der Anteil der Generation 60 plus an der Gesamtbevölkerung wächst von 2024 bis 2050, in Kirchdorf von 28 Prozent auf 37 Prozent. Während die Gesamtbevölkerung im Bezirk in diesem Zeitraum um 2030 auf 60.130 ansteigt, wächst die Gruppe der Generation 60 plus um 5500 Menschen, also um ein Drittel. Im vergangenen Jahr konnten im Bezirk 232 Senioren geworben werden. Damit zählt der OÖ Seniorenbund im Bezirk per 31. Jänner 2025 3539 Mitglieder. Bei einer Gesamtzahl von 16.500 über 60-Jährigen bedeutet das, dass beinahe jeder Fünfte Mitglied der großen Gemeinschaft ist.

