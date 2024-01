Genanalyse bei Schülern: Wie einfühlend sind sie?

Im Rahmen eines dreitägigen Workshops, organisiert von Biologielehrkraft Karin Kalab, setzten sich die Schüler der Maturaklassen am BRG/BORG Kirchdorf mit einer der faszinierendsten Facetten der Biologie auseinander: der Genanalyse.

Reinhard Nestelbacher kommt bereits seit mehr als zehn Jahren mit seinem mobilen Genlabor an die Schule. Die Gen- oder auch DNA-Analyse gilt als ein maßgebendes wissenschaftliches Standardverfahren, das unter anderem in der medizinischen Diagnostik, der Forensik, aber auch in der Lebensmittelkontrolle eingesetzt wird. Die Methode der PCR-Untersuchung ist den Schülern schon seit den Coronatests in ihrem Ablauf bekannt.

Ausdauersportler oder Sprinter?

Im Workshop wurde von ihnen mittels Mikropipetten, Zentrifugen, Thermocyclern und Lysepuffern untersucht, ob jemand von der genetischen Anlage her beispielsweise eher einem Ausdauersportler oder einem Sprinter entspricht oder ob der eigene Stammbaum womöglich auf asiatische oder andere Vorfahren zurückzuführen sei. Von besonderem Interesse war das sogenannte "Prosoziale Gen", eine Sequenz der DNA, die für einen Oxytocin-Rezeptor steht, der das Einfühlungsvermögen einer Person, aber auch deren Bindungsfähigkeit mitbestimmt. Wichtig war dem Leiter des Kurses jedoch die Feststellung, dass diese Fähigkeiten maßgeblich von der Umwelt und der Familie, in der man aufwächst, abhängen.

Die Schüler erlebten, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nur durch ganz genaues Arbeiten zu erhalten sind. Fazit: Viele der Schüler sprachen danach von einer der interessantesten Erfahrungen ihrer gesamten Schullaufbahn.

