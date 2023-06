Gemeinsame Liebe und Berechnungen für den Autolack

Hui Cao und Xinghua Song haben sich in Österreich kennengelernt und sich nun als Ehepaar in die Stadt Steyr verliebt.

Die geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich Hui Cao aus der Neun-Millionen-Stadt Shenyang nahe der Grenze zu Nordkorea und Xinghua Song aus der Eine-Million-Einwohnerstadt Baoji in Zentralchina in der Volksrepublik bereits begegnet wären, wurde auch dadurch nicht größer, dass beide an einer der vielen Universitäten in Peking ihre akademischen Grade erwarben.