Gemeinsam gegen Leerstände: Zwölf Gemeinden geben Gründern Starthilfe

Das LEADER-Projekt der Europäischen Union "Gründung findet Stadt" geht in der Eisenwurzenregion in die Fortsetzung. Mehr Gemeinden und mehr Aktivistengruppen beteiligen sich. In den kommenden beiden Jahren kooperieren zwölf Eisenstraße-Gemeinden, um gemeinsam Leerstände in Ortszentren zu minimieren und die Gründerquote im Erlauftal und Ybbstal zu erhöhen. Bis zu 28 Gründerinnen und Gründer werden mit Sachleistungen von bis zu 5000 Euro unterstützt.

Am vergangenen Donnerstag gaben Eisenstraße-Obmann und Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (VP) sowie die Ortschefs aus den Partnergemeinden bei einem Pressefototermin in Randegg den Startschuss für das "Leuchtturmprojekt". Gründer können sich ab sofort online unter www.gruendungfindetstadt.at bewerben. Auch ein regionales Leerflächenmanagement wird in den kommenden Monaten aufgebaut.

"Vieles bleibt gleich, und noch mehr wird neu", betonte Krammer, "das umfassende Unterstützungspaket für die Gründer hat sich bewährt, jedoch streben wir ein professionelleres und vor allem gesamtheitliches Leerflächenmanagement an." Gaming, Göstling, Gresten, Hollenstein, Lunz am See, Randegg, Sonntagberg und Ybbsitz gesellen sich neu hinzu.