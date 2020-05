Gemeinsam auf Distanz: USV bewies Teamgeist

Mehr als 400 Kilometer absolvierten die 80 Teilnehmer der Premiere des "USV St. Ulrich Social Distance Run & Bike". Bei diesem Bewerb machten von den Spielern der Ulricher Kampfmannschaft bis altersmäßig hinab zu den jüngsten Mädchen und Buben der U9 viele USV-Fußballer mit – alle natürlich unter Einhaltung der von der Bundesregierung ausgegebenen, geltenden Social-Distancing-Regeln.

"Die Strecke war so geplant, dass jeder von seiner eigenen Wohnadresse zur Adresse eines Mannschaftskollegen oder einer Mannschaftskollegin lief oder manchmal auch mit dem Fahrrad fuhr", erklärt Alexander Kubizek, Nachwuchsleiter des USV St. Ulrich, "so wurde in Form einer Staffel eine Strecke von Kematen über Hofkirchen, Garsten und die Saaß, den Damberg nach St. Ulrich mehrfach hinauf und wieder hinunter, weiter nach Kleinraming, auf den Wachtberg, Kürnberg, Maria Neustift und Losenstein bewältigt."

Idee des U11-Trainers

Die eigentliche Premiere, so Kubizek, sei bereits zwei Wochen zuvor in kleinerem Rahmen über die Bühne gegangen. Damals hatte U11-Trainer Bernd Hofinger diese Idee geboren und mit seiner Nachwuchstruppe in die Tat umgesetzt. Aufgrund der äußerst positiven Resonanz im gesamten Verein sei dann spontan der Entschluss gefasst worden, diesen Lauf- und Radbewerb für alle Sportler und Eltern des Vereins durchzuführen.

Am Start bei diesem coronabedingt "distanzierten Teamduathlon" waren vier Staffeln, die jeweils mit ihrer USV-Teamgeist-Flagge über viele Kilometer und Stationen bis zum Ulricher Gemeindeamt liefen oder radelten. Kubizek: "Am Ende sind es mehr als 400 unglaubliche Kilometer, die von den USV-Spielern aller Altersklassen, teilweise begleitet und unterstützt von Eltern und Trainern, mit höchster Motivation und Teamgeist bewältigt wurden. Ganz nach dem Motto: gemeinsam statt einsam."