Im Amstettner Rathaus hängt der Haussegen wieder schief, bei der politischen Stimmung herrscht hoher Seegang. Die vergangene Gemeinderatssitzung eskalierte schon am vierten Punkt der Tagesordnung. Nachdem Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) den Rathausfraktionen das Catering für einen Wirtschaftsempfang der Stadt in der Hausmeninger Wirkstatt zur "vorzeitigen Genehmigung" vorgelegt hatte, hätte der Gemeinderat nachträglich 10.642 Euro für die von den Gästen verspeisten Drei-Gänge-Menus beschließen sollen. Die SP, die die Einladung erst am Schlusstag der Anmeldefrist erhalten habe, sah mit der Vorgangsweise der VP-Grünen-Rathauskoalition einmal öfter sich als größte Oppositionspartei übergangen. Weil sie sich und das Stadtparlament vor vollendete Taten gestellt sahen, klappten die Roten ihre Laptops zu, gingen heim und schmissen die Gemeinderatssitzung, die weiter brisant gewesen wäre. Beispielsweise wäre ein Punkt zur Beschlussfassung angestanden, den Haberhauer in der vergangenen Sitzung abgesetzt hatte, weil Zahlen fehlten. Die Stadt wäre bereit, dem Fußball-Zweitligisten SKU Amstetten die Teuerung abzufedern. "Irgendein Betrag, was das kosten soll, steht wieder nicht drauf", murrt SP-Fraktionschef Helfried Blutsch vor der Wiederholungssitzung, die Haberhauer für heute mit Beginn um sieben Uhr Früh angesetzt hat. Ob Morgenstund dabei Gold im Mund hat, lässt sich bezweifeln. Die SP betrachtet die Herrgottsfrüh als "Strafe" des Bürgermeisters. Dieser hat sich nicht dazu geäußert, warum er die Mandatare so früh aus dem Bett holt. Beschlüsse sind nun gültig, wenn wenigstens die Hälfte des Gemeinderats anwesend ist und nicht verschlafen hat.