Vier Busse des Verkehrsunternehmens Stern & Hafferl steuerten in den Gemeinden Garsten und Sankt Ulrich bei Steyr Haltestellen in den Siedlungen und Dörfern abseits des Liniennetzes an, an denen Schulkinder warteten. Vor Schulschluss stieg der Verkehrsbetrieb aus der Ausschreibung aus.