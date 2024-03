Gemeindefusion auf den Weg gebracht: Alt-Bürgermeister starb am Samstag

"Er galt als ein Sozialdemokrat, dessen Engagement beispielgebend war", sagt Katrin Auer, Bezirksparteivorsitzende der SP. Gerhard Wiesholzer, ehemaliger Bürgermeister von Weyer-Land, starb am Samstag, 16. März, in den Morgenstunden im Alter von 83 Jahren. Auer: "Das Mitgefühl gilt seiner Frau Irmgard und seiner Familie."

"Wir haben parallel die Geschicke der Gemeinden Weyer-Land und Weyer geführt und schließlich zusammen mit der Bevölkerung die Wiedervereinigung ab dem Jahr 2007 herbeigeführt", sagt Weyers Bürgermeister Gerhard Klaffner: "Mit Gerhard Wiesholzer verband mich eine persönliche Freundschaft."

Die Verdienste Wiesholzers sind vielfältig: In seine Amtszeit fielen unter anderem der Um- und Zubau am Feuerwehrhaus Unterlaussa inklusive Mehrzwecksaal, die Revitalisierung der Volksschulen und die Sanierung der Wasseraufbereitung sowie die zweckmäßige Adaptierung von Güterwegen und Gemeindestraßen. Auch der heutige Ennstal-Radweg trägt im inneren Ennstal zum Teil seine Handschrift.

Gerhard Wiesholzer wurde am 8. Oktober 1940 in Bad Ischl geboren und wuchs in Ebensee auf. Beruflich kam er dann nach Weyer, wo er im Reha-Zentrum tätig war. Seit 1966 war er Mitglied der SP. In Weyer-Land war er ab 1973 für die Gemeinde aktiv. Zuerst als Ersatzmitglied im Gemeinderat, dann als Gemeinderat, Gemeindevorstand und Vizebürgermeister. Am 20. Jänner 1994 wurde Wiesholzer zum Bürgermeister von Weyer-Land gewählt. Dieses Amt hatte er bis zur Gemeindefusion inne. 2007 wurde er mit der Victor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, geehrt.

Gerhard Wiesholzer hinterlässt seine Gattin Irmgard und vier erwachsene Kinder.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner