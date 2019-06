Gelder umgeschichtet: AK-Kantine hat den Betrieb wieder aufgenommen

Jasmin meint es mit den Gästen gut, den Kaffee serviert sie fix und fertig mit Milch und gezuckert, mit dem Löffel nur noch zum Umrühren. "Das kannst du so nicht machen", weist Claudia Harhofer die 21-jährige Azubi in netten und deutlichen Worten zurecht, "die Leute wollen doch selber entscheiden, wie sie ihren Kaffee trinken wollen."

Beim Gemüseschneiden in der Küche hat Jasmin mehr Geschick, die Arbeit mit dem Messer geht der 21-jährigen Frau, die als Obdachlose Passanten für Drogen anschnorrte, flott von der Hand. Jasmin schläft nicht mehr unter der Brücke. In ihrer kleinen Wohnung läutet jeden Morgen der Wecker, der sie zur Arbeit in der Kantinenküche der Bezirksstelle der Steyrer Arbeiterkammer ruft. Seit 1. Juni läuft der Betrieb wieder.

Heuer im Februar hatte die Arbeiterkammer die Schließung der Kantine bekannt geben müssen, nachdem die Kürzungen der Regierungen bei Sozialausgaben auch in der Redtenbachergasse 1A in Steyr angekommen waren. Fünf Transitarbeitskräfte mussten gehen, hieß es. "Wir haben im Hintergrund aber sofort Alternativlösungen gesucht", sagt Gerhard Klinger, Leiter der AK-Bezirksstelle. Sozialstadtrat Michael Schodermayr (SP) machte aus seinem Budget Beihilfen locker, und über das Arbeitsmarktservice AMS wurden Mindestsicherungen der Betroffenen in deren künftige Kollektivvertragsgehälter eingerechnet. "Vereinfacht gesagt arbeiten die Leute jetzt für ihre Mindestsicherung und bekommen noch etwas Geld obendrauf", sagt Klinger.

Zwei Männer und drei Frauen im Personal der AK-Kantine, die unter der Anleitung der Fachbetreuerin Harthofer geführt wird, haben mit 30 Wochenarbeitsstunden wieder geregelte Tagesabläufe "und das Gefühl, etwas Sinnvolles in ihrem Leben zu tun", sagt Harthofer.

Sinnvolles und vor allem Schmackhaftes leisten die fünf Transitarbeitskräfte des Vereines zur "Förderung von Arbeit und Beschäftigung" (FAB) auch für die Beschäftigten der Betriebe, Einrichtungen, aber auch für Pensionisten in der Umgebung mit den zwei Mittagsmenüs um 7,30 Euro, die jeweils von Montag bis Freitag zur Wahl stehen. Und für den Kaffee zum Nachtisch reicht Jasmin in Zukunft Zuckerbeutel und Milchkapsel auf dem Teller.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at