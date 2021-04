Nur wer in "Gelb" die Farbe des Neides sieht, geht bei Katharina von Lamberg in Steyr wahrscheinlich fehl. Der Steyrer Grafiker Michael Atteneder war bei der Farbgebung eines Fußgänger-Leitsystems zur Landesausstellung, die in Steyr am 23. April eröffnet wird, bemüht, die passenden Eselsbrücken zu bauen. Drei Leitfarben sollen die Besucher entweder auf Schildern oder als Bodenmarkierungen zu den Ausstellungsorten im Innerberger Stadel, Museum Arbeitswelt und Schloss Lamberg geleiten.