Geländelaufcup: Molln ist zum Auftakt auf Rang drei

Zum Auftakt der 44. Auflage des Neuhofner Geländelaufcups konnten die erfolgsverwöhnten Läufer des LAC Amateure Steyr unter 135 Startern nicht an vergangene Erfolge anschließen. Mit nur zehn angetretenen Läufern gab es nur in den höheren Seniorenklassen W60 und M70 Erfolge durch Agnes Kreundl und Ernst Hiesmayr. In der Teamwertung sind die Steyrer aktuell mit 125 Punkten auf Rang fünf.

Mit 145 Punkten zwei Plätze davor rangiert das zwölfköpfige Team des LAC Nationalpark Molln. Beim Start ins 30. Vereinsjahr lieferte Neuzugang Christoph Stadler mit Rang zwei in der Allgemeinen Klasse und Gesamtrang 5 auf der Langdistanz das Topergebnis. Klassensiege gab es durch Sepp Schwarzer (M80) und Andrea Gruber (W40 kurz).

In die Top 10 der Gesamtwertung schaffte es auch die LG Kirchdorf auf Rang neun mit 57 Punkten. Topläufer war Alexander Weiss als Zweiter in der M40 lang. Einen Stockerlplatz gab es zudem für Jan Gaberc von Tri Run Kaiser. Er wurde Dritter auf der Kurzdistanz.

