Das war am Montag schon ein gewisser Schock, als mitten in rigorosen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit plötzlich ein Roma-Clan mit seinen Wohnwägen am Steyrer Reithoffergelände auffuhr, um dort zu campieren, als würde dieser Tage alles beim Alten geblieben sein und die Welt wegen des Coronavirus nicht Kopf stehen.

Die Lebensweise des fahrenden Volkes geht nicht, wenn das Militär in der Lombardei die Särge mit den Coronatoten in Lastautos schon in andere Landesteile Italiens verfrachten müsste, weil die Friedhöfe schon überfüllt sind. Dass man nicht zulassen kann und verhindern muss, dass die Seuche auf weitere Gebiete überspringt und weiter viele Todesopfer fordert, muss auch in die Köpfe der Roma und Sinti hinein, die der nichtsesshaften Kultur treu geblieben sind. Es geht auch um das Leben wertvoller Menschen, nämlich der Roma und Sinti selbst, die sich mit ihrer Reisetätigkeit während allgemeiner Ausgangsbeschränkungen in große Ansteckungsgefahr begeben.

An Steyr ist wirklich vielleicht „ein Kelch vorübergegangen“ (wie Bürgermeister Gerald Hackl (SP) sagte), wenn die Hochrisiko-Reisegruppe jetzt an den Pichlinger See verwiesen in Quarantäne parkt, anstatt in der Stadt als etwaige Virusträger noch munter einkaufen zu gehen. Es geht nicht anders, auch die nichtsesshaften Volksgruppen müssen sich am Kampf gegen das Virus beteiligen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at