Gegenverkehr ausgewichen: Zwei Verletzte bei Unfall

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Schärding fuhr gegen 8:50 Uhr mit einem Firmen-Lkw in Garsten auf einer Verbindungsstraße Richtung Höllstraße bzw. Richtung Aschach an der Steyr. Ca. 250 bis 300 Meter vor der Kreuzung der Verbindungsstraße mit der Höllstraße kam ihm auf dem schmalen Güterweg ein Pkw entgegen. Der 24-Jährige wich mit dem Klein-Lkw zu weit nach rechts aus, geriet mit dem Fahrzeug in den Straßengraben und konnte nicht mehr auf die Fahrbahn zurücklenken. Der Lkw stürzte in der abfallenden Böschung um und blieb auf der rechten Seite liegen.

Ein entgegenkommender schwarzer Pkw, der ebenfalls nach rechts ausgewichen war, beschädigte einen Leitpflock und setzte die Fahrt in Richtung Rieglwirt fort.

Nachfolgende Arbeitskollegen des 24-Jährigen konnten ihn und den am Beifahrersitz mitfahrenden 30-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung nach Entfernen der gebrochenen Windschutzscheibe aus dem Lkw ziehen und führten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte die Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Die beiden Verletzten wurden nach Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Steyr gebracht.

Die Bergung des Klein-Lkw erfolgte aufgrund der schwierigen örtlichen Gegebenheiten mit zwei Kranwägen eines Abschleppdienstes unter Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehren Aschach und Garsten. Der Güterweg war aufgrund der aufwendigen Bergung bis ca. 11 Uhr gesperrt.