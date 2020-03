Gedenktafel für Marlen Haushofer an der Hauswand

Dass dem nicht so ist, bewies das Marlen Haushofer Literaturforum, das zum 50. Todestag der Schriftstellerin eine Gedenktafel an die Wand des Hauses Berggasse 81 schraubte, wo sich die Zahnarztpraxis ihres Mannes befand und in dem Haushofer zwischen 1952 und 1955 lebte. Graviert hat die Tafel Christian Pramesberger von der HTL Steyr.

