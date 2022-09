Gedenktafel erinnert an die Gründung des Blasmusikverbandes vor 70 Jahren

Eine Marmortafel ziert seit kurzem die Wand beim Eingang des Gasthofes Kaltenböck am St. Valentiner Hauptplatz. Hier haben sich vor 70 Jahren die Kapellmeister und Musikvereinsobleute aus Opponitz, Ybbsitz, St. Pantaleon, Ernsthofen, Hollenstein und St. Valentin zur Gründungstagung des NÖ Blasmusikverbandes zusammengefunden. Treibende Kraft, über die Notenständer der eigenen Ortskapelle hinauszublicken, war Josef Leeb, der im Jahr 1935 als Vierzehnjähriger bereits der Gemeindekapelle von St. Pantaleon-Erla beitrat. Das Engagement von Leeb, der nach dem Krieg an der Abendschule für Arbeiter die Matura ablegte und am Linzer Brucknerkonservatorium eine private Ausbildung in den Fächern Dirigieren und Querflöte genoss, mündete in einer 40-jährigen Obmannschaft des von ihm 1952 initiierten Landesverbandes.

Aus dem von Leeb ins Leben gerufenen "Verbund niederösterreichischer Blasmusiken", dem zu Beginn nur die sechs Gründerkapellen aus dem Bezirk Amstetten angehörten, ging dann der "Bund niederösterreichischer Musikkapellen" und schließlich der heute bekannte Niederösterreichische Blasmusikverband (NÖBV) hervor. In den vier Jahrzehnten unter seiner Leitung wuchs der NÖBV auf 454 Musikkapellen heran, in denen mehr als 18.000 Mitglieder musizierten. 1966 übernahm Leeb in Haag als Kapellmeister den Musik- und Gesangsverein, aus dem die Stadtkapelle hervorging. Die Stadtkapelle St. Valentin gedachte des Pioniers bei einem Sommerfest und einer Fernsehmesse für ORF3.