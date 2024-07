Gedenklesung für Helena Adler im Steyrer Dunkelhof

"Niemand in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur wütet auf sprachlich so kraftvolle und eigensinnige Weise gegen den Tod wie die viel zu früh verstorbene Helena Adler", schreibt die Literaturkritikerin Katja Gasser auf ihrer Facebook-Seite. Ihr Buch "Misere", das sich nicht zuletzt die Bildkraft der Bibel zum Maß nimmt, berge so viel Liebe zum Leben und so viel Empörung über die Endlichkeit, "dass sich jedes ,Herz aus Stein‘ in ein ,Herz aus Fleisch‘ verwandeln muss".

Auf Einladung der Initiative Literaturschiff lesen am Freitag, 26. Juli, ab 18 Uhr Birgit Birnbacher, Sophia Stadler, Julia Rönfeld und Thomas E. Stadler im Steyrer Dunklhof aus Adlers Nachlass.

