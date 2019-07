Gedenklauf zum 30. Todestag des Vaters

Jutta Kaltenbrunner war 14 Jahre jung, als 1989 ihr Vater Karl 39-jährig durch einen Herzschlag bei einem Waldlauf neben seiner Frau starb. "Für meine Schwester Heike und mich ist damals eine Welt zusammengebrochen", sagt die 44-Jährige Kronstorferin, "seither habe ich für mich jedes Jahr einen Gedenklauf gemacht." Anlässlich des 30. Todestages ihres Vaters hat sie nun erstmals den Karl Kaltenbrunner Gedenklauf am kommenden Samstag, 6. Juli, 15.30 Uhr organisiert.

Die Strecken sind von 75 Meter (Bambinis) bis 9,6 Kilometer gestaffelt. Start und Ziel des Charitylaufs sind beim Sportplatz in Kronstorf: "Wir spenden für jeden Starter an die Herzkinder Österreich." Nach dem Lauf findet das Sommernachtsfest mit Livemusik der Kronstorfer Band "Steileihu" statt, tags darauf folgt ein Frühschoppen. Nachmeldungen sind im Nennbüro am Sportplatz am Freitag von 17 bis 19 Uhr und vor dem Lauf ab 13.30 Uhr möglich. Infos: www.kk-charity-run.at

