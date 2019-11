Gedenkfeier für die Opfer der Novemberpogrome

Am Donnerstag, 7. November, wird am jüdischen Friedhof der Novemberpogrome des Jahres 1938 gedacht. Dem Terror des Naziregimes waren damals innerhalb weniger Tage hunderte Juden zum Opfer gefallen. Bei der 30. Gedenkfeier in Steyr wird der Schweizer Autor Thomas Meyer Leben und Schicksale der Juden beleuchten.

Im Anschluss daran liest Meyer ab 19 Uhr im Museum Arbeitswelt Texte aus seinem eben erschienenen zweiten "Wolkenbruch-Roman" und lädt zur Diskussionsrunde ein. In "Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin" geht es auch um die Verbreitung von Hass und Hetze im Internet.

Steyrs jüdisches Erbe

Doch auch Steyrs jüdisches Erbe soll an diesem Abend wieder lebendig werden. Viele Jahrzehnte lang war dieses Erbe des durch den Nationalsozialismus vernichteten Judentums auch hier verschüttet und vergessen. Das Mauthausen Komitee Steyr will daher gemeinsam mit engagierten Mitstreitern diesen Teil der Geschichte rund um das Gedenken an die Pogrome zumindest zu einem Teil wiederbeleben. Passieren soll dies auf dem Weg der Kulinarik. Im Museum Arbeitswelt gibt es nach Lesung und Diskussion die berühmte "Goldene Brühe" – die aus dem Jüdischen stammende Hühnersuppe, flüssiger "Bernstein", in der Farbe mit einer Prise Safran verstärkt. Die Knödel aus Matzenmehl waren eine Spezialität für das Pessachfest. Ebenso wird Apfelkuchen als jüdisches Standardgebäck serviert.

Abgerundet wird das Gedenken am Freitag ab 16 Uhr am Grünmarkt. Das "Kleine Schwarze" lädt unter dem Motto "Süßes & Bitteres" zum jüdischen Wochenende. Julia Wagner vom Mauthausen Komitee wird dabei auch über die Bedeutung des "Schabbat" referieren und erklären, warum etwa Jazzlegende Louis Armstrong Jiddisch gesprochen hat. (win)