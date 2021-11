Gedenkfeier am jüdischen Friedhof in Steyr

In Steyr wurden 18 Juden im Gefängnis in der Berggasse eingesperrt, darunter auch drei Kinder. Schon Anfang Oktober 1938 wurde die Israelitische Kultusgemeinde Steyr aufgelöst. 1945 wollten die Steyrer Nationalsozialisten den jüdischen Friedhof gänzlich zerstören. Glücklicherweise wurde das durch das Kriegsende verhindert. Im Inneren des Friedhofs erinnert ein Denkmal an die 86 Steyrer Opfer des Holocaust.

Anna Goldenberg hält Rede

Am Dienstag, 9. November, findet um 17 Uhr am jüdischen Friedhof am Tabor die jährliche Gedenkfeier zur Erinnerung an die Opfer der Verbrechen der Nationalsozialisten statt. Die Gedenkrede hält die Journalistin und Autorin Anna Goldenberg aus Wien.

In ihrem Buch "Versteckte Jahre" beschreibt Goldenberg, wie ihr Großvater einen jüdischen Jugendlichen bis zum Ende des Krieges versteckte und ihm so das Leben rettete. Das Bläserensemble der Stadtkapelle Steyr gestaltet die Feier musikalisch. Zum Gedenken an die Opfer werden auch Kränze niedergelegt.

Die männlichen Teilnehmer an dieser Gedenkfeier werden gebeten, nach jüdischem Brauch am Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen. Der jüdische Friedhof befindet sich am Taborweg, zwischen Schnallentor und Taborrestaurant, angrenzend an den Taborfriedhof.