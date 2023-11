Geballte Kraft der Frauen beim Literatur-Debütabend im Röda

Diese stammen aus den Federn der Berlinerin Dana Vowinckel, der in Wien lebenden Oberösterreicherin Eva Reisinger und der Grazerin Anna Katharina Laggner. Moderiert wird der Abend von der aus Hallein stammenden Autorin Mareike Fallwickl. Vowinckel hat ihren Roman "Gewässer im Ziplock" im Gepäck. Darin beschreibt sie die fünfzehnjährige Margarita, die jedes Jahre ihre Ferien bei den Großeltern in den USA verbringt, viel lieber aber in Deutschland beim Vater und ihren Freunden wäre. Ihre Mutter