Gaumenfreuden aus ganz Italien

Der italienische Spezialitätenmarkt "Dolce Vita" gastiert von Donnerstag, 11. April, bis Samstag, 13. April, wieder auf dem Stadtplatz. Zehn Händler und Produzenten bieten eine Vielfalt an Delikatessen und charakteristischen Produkten aus den renommiertesten Regionen Italiens an. Unter anderem werden Spezialitäten aus Umbrien, Kalabrien, Sizilien, Sardinien, Apulien, der Toskana, der Lombardei sowie aus Südtirol präsentiert. Der italienische Markt ist am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr, am Freitag von 9 bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

