Gasthaus am Stadtplatz sucht neuen Pächter

Kuschelige 17 Grad luden am Mittwoch Nachmittag zu einem Stadtbummel ein. Die kräftigen Sonnenstrahlen lassen so manchen Steyrer die Gastgartensaison herbeisehnen. Das dauert zwar noch etwas, tote Hose herrscht dennoch nicht. Ein erster Rundumblick, was sich in der Gastro- und Beislszene so tut: Seit Juni vergangenen Jahres führt Günther Sevcan, ehemals Wirt und Teilhaber vom Jedermann’s, das von "Massimo" auf "Bequem-Bar" umbenannte Lokal am Grünmarkt.