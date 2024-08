Gas und Bremse verwechselt: 2 Verletzte in Steyr

Man kann wohl von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist: Ein Pkw ist am Donnerstagmorgen in den Verkaufsbereich vor einem Textil-Discounter in Steyr gefahren und hat dabei mehrere Verkaufsständer gerammt. Zwei Frauen, die sich vor dem Geschäft aufhielten, konnten sich im letzten Augenblick in Sicherheit bringen. Die 68-Jährige aus Steyr und die 47-Jährige aus dem Bezirk Amstetten erlitten Abschürfungen und mussten von der Rettung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Steyr sicherten die Unfallstelle ab und halfen bei den Aufräumarbeiten. Bild: www.ff-steyr.at

Zu dem Unfall war es gekommen, als eine 78-Jährige aus Steyr ihren Renault gegen 8:30 Uhr auf dem Parkplatz abstellen wollte. Dabei dürfte die Pensionistin das Gas- und das Bremspedal verwechselt haben. Ihr Wagen fuhr laut Polizei unkontrolliert über den Gehsteig auf das Geschäft zu und blieb knapp vor der Eingangstüre stehen.

Neben Polizei und Rotem Kreuz stand auch die Feuerwehr Steyr mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Kameraden führten Sicherungsmaßnahmen durch und halfen, den Pkw auf eine leere Parkfläche zu bringen und den Unfallbereich grob zu reinigen.

