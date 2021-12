Die in Österreich und fünf weiteren Ländern beheimatete CCE Group (Clean Capital Energy) mit Hauptsitz in Garsten hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Firmengeschichte gesetzt. In der Gemeinde La Higuera nördlich von Santiago de Chile wurde vor wenigen Tagen das Solarkraftwerk "La Huella" eröffnet. Künftig wird es jährlich 220 Gigawattstunden (GWh) Strom in das nationale Stromnetz einspeisen.