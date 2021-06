Die Bauarbeiten auf den Dächern des Aluminium-Produzenten AMAG in Ranshofen begannen Ende April. Nach einer Bauzeit von rund vier Monaten wird die dann größte Photovoltaik-Anlage Österreichs auf einem Industriedach an das Stromnetz der AMAG angeschlossen, wobei sie vollständig im Besitz der Garstner Clean Capital Energy (CCE) bleibt. Auf 55.000 Quadratmetern werden künftig pro Jahr rund 6,7 Gigawattstunden Strom erzeugt, was einem Verbrauch von ungefähr 1700 Haushalten entspricht.