Ganzes Taborland-Inventar kommt unter den Hammer

STEYR. "Leberkäse"-Lehner kauft Einrichtung und versteigert sie im Web.

Kann man im Internet ersteigern: sämtliche Einrichtungen und Anlagen aus dem geschlossenen Taborland. Bild: feh

Wer braucht eine Hubameise für seinen Keller, wer hat noch nicht eine Kühlvitrine für seine Speisekammer? Bei der Online-Auktion der Versteigerungsplattform www.aurena.at kommt nun das ganze Inventar unter den Hammer, das nach der Schließung des Taborlandes in den Hallen des großen Lebensmittelmarktes zurück geblieben ist.

Der Besitzer des Taborlandes Gerhard Weiß hat das Einkaufszentrum an die Rutter-Gruppe verkauft, die im April auf dem ehemaligen Kasernengelände am Tabor das in Bau befindliche EKZ "Hey Steyr!" eröffnet. Weiß hat wiederum die gesamte Einrichtung, Geräte und technischen Installationen des nun leerstehenden Taborlandes zum Pauschalpreis an die Handelsfirma "Lenox" verkauft, die dem Erzeuger des "Lehner’s Bauernleberkäse", Norbert Lehner, aus Scharten gehört, der bei seinen Imbiss-Ständen den Heißhunger von Kunden in Einkaufszentren stillt.

Lehner hat alles in Bausch und Bogen gekauft, was nicht zum Gemäuer gehört, Heiztechnik und Klimaanlage inklusive. Alle Gegenstände wurden katalogisiert, fotografiert und ins Internet für Online-Auktionen gestellt. "Danach übergibt Lehner die geräumten Hallen besenrein", heißt es aus der Umgebung von Gerhard Weiß. Abbruchbagger fahren dann noch nicht auf. Rutter hat Weiß aufgefordert, der noch bis 31. Jänner Gebäudebesitzer ist, das Dach zu reparieren, durch das Wasser eingetreten ist.

