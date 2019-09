Ganz aus eigener Kraft

Die mitreißende Anfangsphase von Ardagger gegen Ortmann sorgte bei den Zusehern laufend für Szenenapplaus. Schnelle Kombinationen über die Flügel und durch die Mitte brachten die Gäste in Verlegenheit. Nach der 1:0 Führung durch Sadriu (16.) nahm Ortmann durch langes Ballgeschiebe in der eigenen Hälfte den Schwung aus dem Spiel der Unterberger-Elf. Ein blitzsauber vorgetragener Konter führte in der 41. Minute durch Steindl zur verdienten 2:0 Pausenführung für den SCU. Nach Seitenwechsel gab Ardagger weiter den Ton an, verabsäumte es aber durch Steindl, Palzer und Rass das Ergebnis deutlicher ausfallen zu lassen.

Mit einer soliden Abwehr begann Gaflenz gegen Rohrbach. Dukic, der vorerst das Aluminium prüfte, ließ die zweite Chance in der 31. Minute zum 1:0 nicht aus. Für die Rohrbacher, die sechs Minuten später durch Teufner den zweiten Treffer kassierten, war das Spiel, auf das sie bis zum Schlusspfiff keinen Zugriff mehr bekamen, gelaufen. Hudl unterstrich seine gute Leistung mit seinem Treffer zum 3:0 (58.).