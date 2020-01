Gags und Spottlieder werden gerade im Gehirn gespeichert

Sprichwörtlich führen alle Wege nach Rom, manche aber auch auf die Bühne des Bad Haller Carnevalclubs BHCC in der Jahnturnhalle. Wegweiser für Sinan Huemer war seine Ehefrau. Sie lachte sich mit ihrem Mann bei der Karnevalssitzung im vergangenen Jahr halb tot und meinte dann: "Du mit deinem Redetalent kannst dich dort melden, wenigstens lernst du Leute kennen."

Jetzt ist der Linzer wirklich ein schon gut eingebürgerter Bad Haller, fühlt sich in der Kurstadt schon ganz zu Hause. Huemer rief an beim BHCC, legte Programmchef Anton Bartak seinen vielsprachigen Sketch "Hello, Bon Jour, Nastrowje!" vor und bekam gleich die wichtige gesprochene Eröffnungsnummer nach dem Spielmannszug und der Prinzengarde.

Huemer ist im Brotberuf Außendienstmitarbeiter eines Dienstleisters, wo er ein gut geöltes Mundwerk tagtäglich braucht. Nebenher jobbt er als Redner bei Hochzeiten und Begräbnissen, moderiert Feste und Veranstaltungen und bespricht Mailboxen. "Du musst bei jedem Anlass die richtigen Worte finden und den Ton treffen", sagt der autodidaktische Sprecher, der auf Knopfdruck von Wienerisch auf Jiddisch, französischen Akzent oder Schwyzertütsch wechseln kann. Als er seine Karnevalsnummer schrieb, hatte Huemer den seinerzeitigen Komödianten Felix Dvorak als Vorbild im Auge, sein babylonisches Sprachengewirr soll zu einem Kauderwelsch werden, das doch noch auch Sinn erkennen lässt.

"Das Publikum wird eine Lachrakete nach der anderen steigen lassen", freut sich BHCC-Präsident Walter Kober über frischen Wind. Begabte Neuzugänge wie Manuel Fellinger und Sarah Füsslberger, die für ihren "Blaulicht-Report" von der Prinzengarde zur Kabarettgruppe gewechselt sind, nehmen von den altgedienten Leistungsträgern Ernst Sieghartsleitner (Pompfüneberer) und Fredi Gegenhuber (Was gibt es Neues?) viel Druck, die Kastanien aus dem Feuer holen zu müssen.

Froh ist der gesamte Elferrat, dass Leopold "Wapo" Waldl von seinem Rücktritt einen Rückzieher machte und für den BHCC heuer als Schnäppchenjäger ein Einkaufswagerl schiebt. Michaela Mekina und Theatersplitter Neuzeug gehören nach ihrem Vorjahresdebüt schon wie die Möbel dazu, und der zugereiste Sinan Huemer lernte bei der Gelegenheit auch gleich den Bürgermeister kennen: Bernhard Ruf (VP) ist Karnevalist und macht sich heuer mit seiner Bühnenpartnerin Sonja Farngruber über "Alles verboten!" lustig.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at