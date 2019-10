Gaflenz beginnt in Retz mit Elan, aber Tabellenzweiter dreht Partie

Ardagger wartete in der NÖ. Fußball-Landesliga bei der heimstarken Elf aus Langenrohr mit einer überzeugenden Leistung auf. Dabei bestand der 17-jährige Benedikt Tober, der für den erkrankten Stammtorhüter Mühlböck einspringen musste, seine Feuertaufe. Die Hausherren fanden in der 28. Minute ihre einzige Möglichkeit, die zum 1:0 führte, vor. Sadriu glich mit einem Freistoß aus 28 Metern Entfernung in der 31. Minute für Ardagger aus – das 1:1 war dann auch schon der Endstand. Nicht gut zu sprechen war Ardagger auf Schiedsrichter Trunner, der eine Tätlichkeit an Grubhofer übersah und in der 85. Minute ein Foul an Steindl im Strafraum nicht ahndete.

Gaflenz begann in Retz druckvoll und ging durch Oberforster in der 12. Minute in Führung. Der Tabellenzweite fand schnell in die Partie zurück und drehte mit zwei Toren (18., 25.) rasch die Partie. Falkensteiners Tor in der 92. Minute war nur noch Kosmetik bei der 2:4-Niederlage. "Ein Resultat ganz nach der Papierform", kommentierte Gaflenz-Trainer Stefan Kogler.