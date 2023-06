"GAFF 2023": Festival in Inzersdorf, das den Unterschied macht

"Das Thema gesellschaftliche Verantwortung braucht aus meiner Sicht mehr Aufmerksamkeit", sagt Thomas Netopilik. Der 49-jährige Bad Haller, Chef einer Werbeagentur, hat daher gemeinsam mit dem Unternehmensberater Mario Pramberger (44) aus Schlierbach ein neues Festival initiiert: Der Name lautet "GAFF 2023". Über die Bühne geht es am Donnerstag, 29. Juni, ab 10 Uhr ganztägig im Seminarzentrum "Der Baum" in Inzersdorf.

"GAFF" ist die Abkürzung für "Give A Fu** Festival" und hat sich als Motto "Mach den Unterschied" auf die Fahnen geheftet. Es richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte und Freiberufler. Auf sie wartet eine Vielzahl renommierter Referenten.

Mehr als nur Gewinn

"Die Idee für das Festival kam mir beim Lesen eines Buches der britischen Kommunikationsberaterin Mary Portas, in dem sie über ,companies who give a fuck‘ schreibt, also Firmen, die auf mehr schauen, als nur auf sich selbst und den wirtschaftlichen Erfolg", sagt Pramberger, "und wir wollen mit diesem Festival Unternehmer und Führungskräfte dafür motivieren, eben mehr zu machen." Eben den Unterschied zu machen.

Kernthema sei Nachhaltigkeit, sagt Netopilik: "Aber wir werden den Fokus auch auf Innovation, Pioniergeist und soziales Engagement sowie die gesellschaftliche Verantwortung richten."

In Vorträgen und Diskussionsrunden werden auf zwei Bühnen im Seminargelände Antworten auf zahlreiche Fragen gesucht: "Was schert dich? Wo kannst und magst du mehr tun? Welche Verantwortung kann und will (d)ein Betrieb noch übernehmen? Wie gelingt es, mehr Menschen für mehr Engagement zu motivieren?"

Als Referenten an Bord geholt hat das Duo einige renommierte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft, darunter die Unternehmer Josef Haidlmair, Peter Augendopler, Christina Rami-Mark und Bettina Riegler, den Innovationsexperten Josef Rohregger sowie die Sängerin und Label-Inhaberin Ina Regen. Letztere wird im Anschluss auch ein kurzes Konzert geben, ehe beim gemütlichen Ausklang Karl Landa als DJ unterhält. Die Verpflegung beim Festival kommt vom Kremsmünsterer Daniel Postl, Gründer von McDaniels.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner